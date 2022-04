Vijlbrief: dichtdraaien Groningse gaskraan in 2023 binnen bereik

Dit gasjaar, van september 2021 tot oktober 2022, mag maximaal 4,5 miljard kubieke meter gas worden gewonnen uit het Groningenveld. Daarmee blijft het sluiten van het Groningenveld in 2023 binnen bereik, zegt staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw). Hij is blij dat het Groningenveld over een half jaar op de “waakvlam” kan: dan pompt men er op een minimumniveau gas op.

Die 4,5 miljard is maar een klein beetje meer dan waar het kabinet vorig jaar van uitging. Vlak voordat het nieuwe kabinet aantrad meldde Vijlbriefs voorganger dat de gaswinning dit jaar mogelijk meer dan twee keer zo hoog zou uitkomen, wat tot veel onrust leidde. Daar is inmiddels geen sprake meer van.

“Alleen in zeer uitzonderlijke situaties zal er na oktober dit jaar nog boven het niveau van de waakvlam worden geproduceerd”, zegt Vijlbrief. Winnen uit Groningen wegens problemen met gas uit Rusland is alleen een “allerlaatste optie” als huishoudens en ziekenhuizen in de problemen komen.