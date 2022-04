Voormalige Hermitage heropent met Het melkmeisje van Vermeer

De voormalige Hermitage in Amsterdam heropent vrijdag de deuren met een tentoonstelling van Het melkmeisje van Johannes Vermeer. Het museum sloot vorige maand tijdelijk de deuren nadat het de banden had verbroken met de Hermitage in het Russische Sint-Petersburg vanwege de oorlog in Oekraïne.

De komende maanden toont het museumcomplex aan de Amstel, zoals het zichzelf nu noemt, een serie van vijf topstukken. Welk werk volgt na Het melkmeisje, dat tot en met 15 mei is te zien, is nog niet bekend. Het museum bezint zich nu op zijn toekomst voor de lange termijn en komt na de zomer met nieuwe programmering.

Het Rijksmuseum leent Het melkmeisje (circa 1660) uit om het museum te steunen. Het beroemde werk wordt zelden uitgeleend.

In het museum wordt in de expositie stilgestaan bij onder meer de technische details, het iconische kleurgebruik van de meester, maar ook muziek en geur uit die tijd. Daarnaast vertelt de tentoonstelling over de kunstenaar en de historische achtergronden.