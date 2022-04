Gezochte Nederlandse drugshandelaren in Libanon opgepakt

In Libanon zijn twee Nederlanders opgepakt op verdenking van drugshandel. De mannen van 60 jaar en 41 jaar zijn op verzoek van het Nederlandse Openbaar Ministerie aangehouden, ze werden internationaal gezocht. Volgens De Telegraaf zou een van hen de bekende Nederlandse crimineel Mink K. zijn, hij verbleef al langere tijd in Libanon.

De mannen zijn afgelopen donderdag opgepakt, meldt het OM zaterdag. Beiden zijn vermoedelijk betrokken bij grootschalige internationale drugshandel. Op basis van onderschepte pgp-berichten uit gekraakte cryptocommunicatie denkt het OM dat de mannen betrokken zijn bij cocaïnetransporten van honderden kilo’s vanuit Zuid-Amerika naar Nederland. Ze worden in verband gebracht met partijen drugs die zijn onderschept in de havens van Antwerpen en Rotterdam.

De mannen konden worden aangehouden in nauwe samenwerking van de Landelijke Recherche en de Libanese autoriteiten, meldt het OM. Libanon is om uitlevering van beide verdachten gevraagd. Het is nog niet bekend wanneer dat gaat gebeuren.

De 60-jarige Mink K. is opgeroepen als getuige in het hoger beroep tegen Willem Holleeder, maar heeft zich tot nu toe niet laten zien. K. heeft eerder verklaard dat Holleeder niet de man was die in de onderwereld aan de touwtjes trok. Tegelijkertijd noemde hij hem “dominant, manipulatief en een sociopaat”. Holleeder is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor betrokkenheid bij meerdere liquidaties. Het hoger beroep in zijn zaak nadert het einde, de uitspraak staat eind juni gepland.