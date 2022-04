Moslims beginnen aan eerste ramadan na coronalockdowns

Honderden miljoenen moslims over de hele wereld, onder wie honderdduizenden Nederlanders, beginnen zaterdag aan de vastenmaand ramadan. Een maand lang mogen ze van het ochtendgloren tot in de avond niet eten, niet drinken, niet vrijen en niet roken. Ze moeten juist extra aan liefdadigheid doen. De ramadan is voor moslims een periode van opoffering en bezinning. Ramadan eindigt met het Suikerfeest op 1 en 2 mei. Zieken, zwangere vrouwen, jonge kinderen en reizigers hoeven niet te vasten.

Het vasten begint elke dag bij het ochtendgebed (fajr). Dat is rond 5.00 uur ’s ochtends, vlak voordat de zon opkomt. Het vasten duurt tot het avondgebed (maghrib), grofweg tussen 20.00 en 21.00 uur. Daarna volgt de iftar, de maaltijd waarmee het vasten wordt gebroken.

Turkije heeft ruim van tevoren al vastgesteld dat ramadan zaterdag zou beginnen. In Arabische landen hangt het af van de maan. Wanneer de eerste sikkel van de maan aan de hemel te zien is, begint de ochtend erna het vasten. Dit licht is vrijdagavond gezien, en daarom is zaterdag de eerste dag van ramadan. Als het maanlicht niet was waargenomen, zou ramadan zondag zijn begonnen.

De periode van ramadan verschuift, omdat de islamitische kalender is gebaseerd op de stand van de maan. Een paar jaar geleden viel de ramadan midden in de zomer, over enkele jaren is de ramadan juist in de Nederlandse winter.

Tijdens de coronapandemie konden moslims nauwelijks samenkomen tijdens ramadan. “De emotionele kant van ramadan was er wel en de vrijgevigheid ook”, vertelt voorzitter van het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) Muhsin Köktas. “Maar nu kunnen we ook weer samenkomen, voor het gezamenlijke gebed en tijdens de iftar.”

Moskeeën door heel het land organiseren komende weken gezamenlijke iftars, waar iedereen welkom is. Ook vluchtelingen die de iftar samen willen nuttigen kunnen naar een moskee in de buurt van hun verblijfplaats komen, aldus Köktas. Tijdens de vastenmaand delen moslims en islamitische organisaties ook voedselpakketten uit, in buurten en via de moskee.