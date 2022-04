Overheid roept op thermostaat lager te zetten, doet dat zelf ook

Het kabinet roept op, onder meer in advertenties in de landelijke kranten, om korter te douchen en de thermostaat thuis op maximaal 19 graden te zetten om energie te besparen. Zelf geeft de rijksoverheid het goede voorbeeld door de verwarming in haar kantoorpanden 2 graden lager te zetten.

Door de oorlog in Oekraïne en sancties tegen Rusland zijn de energieprijzen sterk opgelopen. Het kabinet heeft geld uitgetrokken om de pijn voor met name de armste huishoudens te verzachten. Daarnaast komt de overheid met adviezen om het gasverbruik te verminderen en met subsidies en goedkope leningen voor mensen die hun huis beter willen isoleren.

“We moeten samen die knop omzetten”, aldus de advertentie. “Deze stappen verlagen jouw energierekening, verminderen onze afhankelijkheid van gas uit Rusland én zijn beter voor ons klimaat.”