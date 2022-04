Werkgevers steunen oproep kabinet om energie te besparen

Werkgevers steunen de oproep van het kabinet om energie te besparen. Dat laten ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland weten. Het kabinet roept in advertenties in kranten op om onder meer de thermostaat op kantoor op maximaal 19 graden te zetten. Door de oorlog in Oekraïne en de sancties tegen Rusland zijn de energieprijzen sterk opgelopen.

“We dragen dan ook graag ons steentje aan bij met onze leden en dat is belangrijker dan ooit”, zegt een woordvoerder namens de werkgeversorganisaties. “We vragen iedereen te kijken wat voor hen mogelijk is.” Dat kan onder meer door de verwarming lager te zetten of de klimaatbeheersing aan te passen. Daarnaast raden VNO-NCW en MKB-Nederland aan om simpele isolatiemaatregelen te nemen.

Vakbond FNV zegt dat werkgevers zoals de overheid verantwoordelijk zijn voor een veilig en gezond werkklimaat. Dat betekent dat het bijvoorbeeld niet te koud mag zijn op kantoor. “We staan er niet negatief tegenover, maar het werk moet wel goed uitvoerbaar blijven”, zegt een woordvoerster. FNV raadt bedrijven aan om in overleg te gaan met hun medewerkers over bijvoorbeeld het lager zetten van de thermostaat.

Het kabinet heeft geld uitgetrokken om de pijn van de hoge energieprijzen voor met name de armste huishoudens te verzachten, maar zet daarnaast in op maatregelen om het gas- en elektriciteitsverbruik te verminderen. De Europese Unie is voor zo’n 40 procent van haar aardgas afhankelijk van Rusland. Door minder gas te verbruiken kan die afhankelijkheid worden afgebouwd.