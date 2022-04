Drukte op stations na stilleggen treinverkeer

Het is druk op onder meer Utrecht Centraal nadat de NS zondag besloot het treinverkeer tot zeker 17.00 uur stil te leggen. Door een storing zijn de reisadviezen in de NS Reisplanner niet actueel, op stations kan zelfs geen enkele informatie gegeven worden over de treinen. Veel mensen besluiten te wachten op de bankjes in de stationshal.

Voor de informatiebalies op Utrecht Centraal hebben zich rijen mensen gevormd. “Maar mensen kunnen nergens heen”, zo beschrijft een fotograaf van het ANP ter plaatse.

Hij sprak twee Duitse vrouwen die richting Duitsland moeten, maar zijn gestrand in Utrecht. “Ze probeerden een internationale trein te vinden, maar dit lukte ze niet.” Volgens de Amsterdamse stadszender AT5 zijn er ook op station Amsterdam Centraal flink wat internationale reizigers gestrand die bijvoorbeeld vanaf Schiphol moeten vliegen. Op foto’s is te zien dat het ook hier druk is, onder meer bij de informatiebalies.

Streekvervoerder Arriva rijdt nog wel, maar meldt op Twitter dat bussen door de technische storing bij de NS overvol zitten. “Helaas moeten wij hierdoor haltes overslaan”, meldt Arriva. De vervoerder spreekt van overmacht.

Volgens een woordvoerder van de NS wordt hard gewerkt aan een oplossing. Het is nog niet bekend wanneer de problemen zijn opgelost.