Gevluchte Russische ster nog deze maand op Nederlandse planken

De naar Nederland gevluchte Russische sterdanseres van het wereldberoemde Moskouse Bolshoi Ballet Olga Smirnova zal op 16 en 20 april voor het eerst in Nederland op de planken staan. Ze danst dan bij Het Nationale Ballet de titelrol in Raymonda van Marius Petipa. De voorstelling gaat deze zondagmiddag in Amsterdam in première met Maia Makhateli als Raymonda.

De vlucht en de toetreding van prima ballerina Smirnova tot het Nederlandse gezelschap, half maart, waren wereldnieuws en haalden zelfs CNN. Smirnova sprak zich onlangs uit tegen de Russische invasie in Oekraïne, wat het werken voor haar in Rusland verder onmogelijk maakte. De danseres, die een Oekraïense grootvader heeft, zei eerder op platform Telegram “met heel haar hart tegen deze oorlog” te zijn en zich nu voor Rusland te schamen.

Ook een tweede solist van het Mariinksy Ballet in Sint-Petersburg, de van oorsprong Braziliaanse danser Victor Caixeta, vertrok uit protest tegen de inval uit Rusland en trad toe tot Het Nationale Ballet. Hij is straks tegelijk met Smirnova in Raymonda te zien. Hij danst de rol van Raymonda’s geliefde Jean de Brienne. Deze rol is op de première echter weggelegd voor Semyon Velichko.

Het Nationale Ballet brengt voor het eerst in Nederland een eigen versie van Raymonda, ontwikkeld door Rachel Beaujean met hulp van Ted Brandsen en Grigori Tchitcherine. De hoofdrol geldt volgens kenners als de zwaarste vrouwelijk hoofdrol in een balletklassieker. Raymonda wordt dan ook afwisselend vertolkt door vijf danseressen.

“Raymonda is de meest pure klassieke rol voor een ballerina. Met het hoogste aantal variaties en pas des deux, ieder met een geheel eigen karakter. Dat tezamen maakt het topzwaar voor een danser. Ook door de manier waarop het lichaam al deze verschillen moet kunnen aanbrengen in interpretatie van deze solo’s en pas des deux”, legt Beaujean uit.

De Fransman Marius Petipa (1818-1910), de maker, was danser en choreograaf bij de Keizerlijke Theaters in Sint-Petersburg. “Petipa’s verdiensten voor het klassieke ballet kunnen niet hoog genoeg worden geschat: door hem evolueerde de balletkunst tot de vorm die wij nu nog kennen”, aldus Het Nationale Ballet.