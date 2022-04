Ook Kamer reageert geschokt op beelden uit Oekraïens Boetsja

Ook in de Tweede Kamer is geschokt gereageerd op de beelden van het bloedbad dat zich terugtrekkende Russische militairen volgens de Oekraïense autoriteiten hebben aangericht in Boetsja, een voorstad van Kiev. Veel Kamerleden spreken van oorlogsmisdaden.

“De verschrikkelijke beelden die we te zien krijgen vallen op geen andere manier te omschrijven”, vindt D66-fractievoorzitter Jan Paternotte. “Vastgebonden en doodgeschoten. Verkracht en verbrand. Poetin en zijn leger moeten hiervoor vervolgd worden. Zo snel mogelijk.”

Volgens VVD’er Ruben Brekelmans is “de echte zwakte van het Russische leger” niet dat het zich terugtrekt uit Kiev, maar “de barbaarse wijze waarop ze onschuldige burgers vermoorden”. Wat hem betreft moet zoveel mogelijk bewijs worden verzameld voor deze “oorlogsmisdaden , zodat de verantwoordelijken kunnen worden vervolgd.

GroenLinks-leider Jesse Klaver spreekt van “gruwelijke oorlogsmisdaden van Poetins hand”, die niet onbestraft mogen blijven. Ook ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers vindt dat “het bloed en de tranen van Boetsja schreeuwen om gerechtigheid”. Russische militairen zijn volgens hem “als beesten tekeergegaan”.

“Oorlogsmisdadiger Poetin”, twittert PvdA-leider Lilianne Ploumen. “Burgers geëxecuteerd, hun handen gebonden, hun stoffelijke resten in straten van Boetsja. Vrouwen verkracht voor de ogen van hun kinderen. Meisjes in bijzijn van hun familie verkracht. Gruwelijkheden door Poetins leger die niet ongestraft kunnen blijven.”