Politie maakt einde aan houseparty in bossen Zevenbergschen Hoek

De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een einde gemaakt aan een illegale houseparty in de bossen van Zevenbergschen Hoek. Op het feest waren volgens schattingen van de politie ongeveer driehonderd mensen aanwezig. De feestvierders vertrokken rustig nadat de muziek was stopgezet, aldus de politie. Kort na 04.00 uur waren alle aanwezigen vertrokken.

De politie ging kijken na een melding dat er in de omgeving van het treinstation aan de Westelijke Parallelweg een feest bezig was. Nabij het terrein in de bossen bij de Noord-Brabantse plaats stonden vrachtwagens en partytenten. Langs de Westelijke Randweg stond het vol met geparkeerde auto’s.