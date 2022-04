Zondagavond rijden er geen NS-treinen meer

Als gevolg van een grote IT-storing die het spoorwegnet zondag grotendeels plat legde, rijden er zondagavond geen treinen meer, laat de NS weten.

“Hoewel de oorzaak van de storing inmiddels verholpen is, is de impact groot”,zegt NS in een verklaring. “Om betrouwbaar te kunnen opstarten, moeten systemen geüpdate worden en treinen op de juiste plaats worden gebracht. Dat vergt tijd”, aldus de NS.

De verwachting is dat maandagochtend grotendeels de normale dienstregeling kan worden opgestart, zo stelt de NS.