Aantal overvallen Amsterdam blijft hoog, zorgen jonge criminelen

Het aantal overvallen in Amsterdam is in 2021 gelijk gebleven, terwijl landelijk een daling is te zien. Zowel in 2021 als in 2020 zijn in Amsterdam 170 overvallen gepleegd. Dit schrijft burgemeester Femke Halsema maandag in een brief aan de gemeenteraad.

Landelijk nam het aantal overvallen sterk af met 25 procent, schrijft de Amsterdamse politie in het Trendbeeld 2022. Amsterdam is de enige regio in Nederland waar het aantal overvallen in 2021 ten opzichte van 2020 niet is afgenomen. Een duidelijke verklaring is er niet.

In het laatste kwartaal van vorig jaar was er een piek in het aantal overvallen. In oktober werden acht telecomzaken overvallen. Na deze golf van overvallen, door overwegend jonge daders, besloten telecombedrijven als VodafoneZiggo, T-Mobile en KPN uit voorzorg de voorraad smartphones uit hun winkels te halen.

De grootste veiligheidsdreiging voor Amsterdam is de aan drugsgerelateerde criminaliteit, stelt Halsema daarnaast. Gemeente, politie en het Openbaar Ministerie concluderen uit de veiligheidscijfers “dat de georganiseerde drugscriminaliteit en de aantrekkingskracht op jongeren een hardnekkig probleem blijven voor Amsterdam.” De drugscriminaliteit heeft een aanzuigende werking op jongeren. Veel verdachten die worden gepakt in de havens van Rotterdam en Antwerpen om drugs uit containers te halen zijn uit Amsterdam afkomstig, schrijft Halsema. “In de stad dwalen duizenden straatdealers rond. De massaliteit leidt vrijwel dagelijks tot wapengeweld, bedreigingen, aanslagen op personen, bedrijven en woningen.”

Criminele netwerken besteden volgens de politie uitvoerende taken veelal uit aan jonge jongens en meiden. “Zij leveren hand- en spandiensten en, verdienen daarmee (goed) geld en stijgen op de criminele ladder.” In 2021 was volgens de politie een extreme stijging te zien van het aantal verdachten dat drugs uit containers kwam halen.