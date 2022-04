Amsterdam maakt eind aan illegaal gebruik 1400 huizen

Amsterdam heeft vorig jaar 1400 huizen die illegaal werden gebruikt, vrijgemaakt voor woningzoekenden op de wachtlijst. De gemeente inde in totaal voor ruim 1,7 miljoen euro’s aan boetes. Het aantal sancties voor illegale bewoning, 206 in totaal, lag wel een stuk lager dan in 2020. Toen waren dat er nog 471.

De boetes werden vooral uitgedeeld voor illegale onderhuur en illegale kamerverhuur. In voorgaande jaren waren er veel boetes voor vakantieverhuur. Door de pandemie en de invoering van de landelijke registratieplicht lag vakantieverhuur echter nagenoeg stil. Ook konden er door de coronacrisis en de lockdowns minder huisbezoeken worden afgelegd om te controleren op illegale bewoning.

Woningcorporaties zeggen de huur op van huurders die zich schuldig maken aan woonfraude. De gemeente kan een boete opleggen tot 14.150 euro.