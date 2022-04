Brand in woning in Rotterdam, 20 mensen geëvacueerd

In een woning aan de 2e Rosestraat in Rotterdam is in de nacht van zondag op maandag rond 03.40 uur brand uitgebroken. Twee bewoners raakten gewond, maar konden volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio ter plaatse worden behandeld door ambulancepersoneel. Omliggende panden zijn ontruimd, in totaal twintig mensen zijn geëvacueerd. Ze worden op straat opgevangen, zegt de woordvoerder.

De brandweer was snel ter plaatse en even na 04.05 uur was het vuur onder controle. De veiligheidsregio verwacht snel het sein brand meester te geven. Naar verwachting kunnen de meeste geëvacueerden terugkeren naar hun huizen. Dat geldt hoogstwaarschijnlijk niet voor de bewoners van twee panden die zwaar beschadigd zijn. “Voor hen wordt zo nodig elders onderdak geregeld”, aldus de woordvoerder.