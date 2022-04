Dode bij woningbrand Hoogvliet

Door een uitslaande woningbrand aan de Welhoeksedijk in Hoogvliet is een persoon om het leven gekomen, meldt Rijnmondveilig. Aanvankelijk werd gedacht dat er nog meer mensen in het pand aanwezig waren, maar dat bleek niet het geval, meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend, de identiteit van de overledene is evenmin bekend. Het is nog onduidelijk of het om de bewoner van het huis gaat.

De brandweer is met groot materieel uitgerukt. Omwonenden wordt gevraagd ramen en deuren gesloten te houden vanwege de rookontwikkeling.