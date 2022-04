Kritische staatssecretaris Heijnen eist uitleg NS over storing

Staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat vindt dat de NS met de treinstoring van zondag “een zeer slechte beurt” heeft gemaakt. Ze vindt dat de manier waarop de vervoerder met de storing is omgegaan “echt onder de maat” was, en wil van de directie horen hoe dat is gekomen.

“Ik wil van de NS precies horen waarom het hele treinverkeer plat is gelegd en waarom er geen vervangend vervoer is geregeld. Reizigers kregen weinig informatie en geen alternatief en daarmee was de aanpak van deze storing echt onder de maat”, zegt de staatssecretaris in een schriftelijke reactie. “Ik wil dan ook van de directie van NS weten hoe zij ervoor gaat zorgen dat dit in de toekomst niet nog een keer gebeurt.”

Het treinverkeer lag zondag vrijwel de hele dag stil als gevolg van een technische storing. De NS zei dat het door de omvang van die storing ook niet mogelijk was alternatief vervoer in te zetten, zoals bussen.

De NS is een zelfstandig bedrijf, maar de Nederlandse staat is de enige aandeelhouder. Dat is zo omdat de spoorwegen volgens de overheid onderdeel zijn van de vitale infrastructuur in Nederland, en een belangrijke economische rol vervullen. Het is samen met onder meer Schiphol, Tennet en het Havenbedrijf Rotterdam een van de bedrijven die de Staat niet wil verkopen. Wanneer de staatssecretaris met de NS-directie om de tafel gaat is nog niet duidelijk.