NS: treinverkeer in Nederland rijdt weer zo goed als normaal

Na de grote IT-storing waardoor zondag het treinverkeer in Nederland lange tijd plat kwam te liggen, rijden maandagochtend de treinen weer zo goed als normaal. “Hier en daar is er een trein uitgevallen, maar we zijn in principe gewoon weer normaal opgestart”, zegt een woordvoerder van de NS. Ook de NS Reisplanner klopt volgens hem weer.

De woordvoerder zegt dat mensen mogelijk nog wel het een en ander kunnen merken van de ellende van een dag eerder. Zo kunnen treinen langer of korter zijn dan reizigers gewoon zijn op een bepaald traject. Ook het type trein kan afwijken van wat normaal rijdt op een route.

De storing trad zondag aan het einde van de ochtend op en had volgens de NS invloed op het systeem dat de actuele planningen maakt voor treinen en personeel. Aan het einde van de dag was die verholpen, maar het koste de NS veel moeite om alles weer op orde te krijgen. De eerste treinen kwamen pas weer op gang vanaf 01.00 uur in de nacht van zondag op maandag.