Oppositie wil meer, maar coalitie houdt vast aan budget basisbeurs

De meeste oppositiepartijen denken dat er meer geld nodig is om de basisbeurs goed in te voeren dan de 1 miljard per jaar die daarvoor nu opzij is gezet. Hoewel ook de coalitiepartijen kanttekeningen hebben bij het voorstel van het kabinet, houden zij wel vast aan het budget.

CDA-Kamerlid Harry van der Molen vindt niet dat verantwoordelijk minister Robbert Dijkgraaf “naar de minister naar Financiën moet lopen met: doe me nog eens 1 miljard”, zegt hij op vragen van Stephan van Baarle (DENK). Wel wil de CDA’er dat onderwijsminister Dijkgraaf “nog eens goed in zijn eigen zakken” kijkt of hij “binnen zijn eigen begroting creatief kan zijn”.

Van der Molen voegt daar wel aan toe dat de Kamer vrijwel altijd debatteert over onderwerpen “met een financiële beperking”. Het budget is nu eenmaal afgesproken in het regeerakkoord, aldus de christendemocraat. Dat zegt ook D66’er Jeanet van der Laan. “We hebben te maken met financiële begrenzing. Mijn uitgangspunt is om te kijken wat we met die 1 miljard kunnen doen.”

VVD-Kamerlid Hatte van der Woude is nog stelliger over het bedrag. “Nee, we hebben afspraken gemaakt. Dat zijn de piketpalen waarbinnen we werken”, zegt zij op vragen uit de oppositie. Verschillende oppositiepartijen vinden de voorgestelde basisbeursbedragen veel te laag.

Thuiswonende studenten krijgen volgens dat plan 91 euro per maand, studenten die op kamers wonen 255 euro. Ook wil Dijkgraaf meer nadruk leggen op de aanvullende beurs, waar studenten recht op hebben die uit een huishouden met een lager inkomen komen. De bewindsman benadrukte in een brief aan de Kamer dat het gaat om een ‘voorkeursvariant’. Hij wil met de Kamer in gesprek over hoe de terugkeer van de basisbeurs er precies uit gaat zien.

Daar hebben de coalitiepartijen overigens nog wel suggesties voor. Zo vragen Van der Laan (D66) en Van der Molen (CDA) zich af of de halvering van het collegegeld in het eerste jaar nog wel een goed idee is. Als die korting wordt teruggedraaid, levert het een flinke pot geld op, wat weer ten goede kan komen van studenten.