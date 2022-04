Een vrijstaande woning aan de Hoefsmid in Oldenzaal is volledig ingestort, meldt de veiligheidsregio. Het is onbekend of er slachtoffers zijn. Een woordvoerster die net ter plaatse is, zegt dat er “vermoedelijk mensen binnen waren”.

De hulpdiensten zijn met veel voertuigen onderweg en aanwezig. Opgeroepen wordt hen de ruimte te geven en niet naar de locatie te komen.