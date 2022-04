FNV: fiscus ondermijnt arbeidsmarkt met negeren schijnconstructie

De Belastingdienst ondermijnt de arbeidsmarkt door amper op te treden tegen schijnconstructies waar zelfstandigen verkapte werknemers zijn. Dat schrijft vakbond FNV in een reactie op een rapport van de Algemene Rekenkamer. Die concludeerde dat de fiscus jarenlang nauwelijks correcties oplegt aan opdrachtgevers of -nemers die schijnconstructies optuigen.

Het steekt FNV onder andere dat de Belastingdienst onvoldoende kennis en mensen in huis heeft om een in 2016 ingevoerde wet te handhaven. Die wet DBA moet tegengaan dat bedrijven en opdrachtnemers ten onrechte profiteren van belastingvoordelen van zelfstandig ondernemerschap ten opzichte van een dienstverband.

Een probleem is volgens de Algemene Rekenkamer dat de handhaving al jarenlang op pauze staat omdat de ‘implementatietermijn’ nog bezig is. Sinds 2018 is het voor de fiscus alleen mogelijk te handhaven als er overduidelijk sprake is van een dienstverband, dus als er sprake is van kwaadwillendheid. Hierover is FNV kritisch. De vakbond voert aan dat bij platformbedrijven Deliveroo, Uber en Temper duidelijk sprake is van een dienstverband. In veel rechtszaken over schijnconstructies bij zulke bedrijven kreeg de vakbond gelijk, maar toch wordt er volgens FNV-vicevoorzitter Zakaria Boufangacha niet gehandhaafd.

“Dit werkt totaal ondermijnend voor de arbeidsmarkt. Steeds minder mensen worden op die manier beschermd door het arbeidsrecht en een cao. En de Staat snijdt zich óók nog eens in de vingers omdat zij veel premie-inning misloopt”, aldus Boufangacha.