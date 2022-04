FNV wil extra vaart achter fonds langdurige Covid zorgpersoneel

FNV Zorg & Welzijn wil dat het Rijk zo snel mogelijk werkgevers financieel steunt die zorgmedewerkers met klachten door langdurige Covid in dienst hebben. Het kabinet kwam in februari met een plan voor een subsidieregeling, waardoor zorgmedewerkers langer aan hun herstel en terugkeer kunnen werken zonder dat hun baan in gevaar komt. Maar daarmee wordt volgens de bond te lang getalmd.

De voorgenomen subsidieregeling voorziet in een deel van de personeelskosten van werkgevers die zorgmedewerkers die langer dan twee jaar ziek zijn na een coronabesmetting nog zes maanden langer in dienst houden dan normaal het geval zou zijn.

“We hebben nu vernomen dat het loket om die subsidie aan te kunnen vragen, op zijn vroegst pas in juni opengaat bij VWS”, zegt Kitty Jong, vicevoorzitter FNV. “Dat is veel te laat”, vindt ze. Haar organisatie zegt dat werkgevers niet altijd bereid zijn om te wachten tot de subsidie kan worden aangevraagd.

Volgens het gezondheidsministerie was de opening van het subsidieloket echter al niet eerder te verwachten en kan het niet sneller. Het departement zegt dat er nogal wat juridische haken en ogen zijn en dat ook de politieke besluitvorming gewoon nog moet plaatsvinden. Een woordvoerster benadrukt echter dat werkgevers het geld ook met terugwerkende kracht kunnen krijgen, mits ze aan alle voorwaarden voldoen. Die zijn echter nog niet helemaal exact vastgesteld.

De FNV is volgens eigen zeggen via een eigen meldpunt al te weten gekomen dat “zeker duizend” zorgmedewerkers, die in de eerste coronagolf van de coronapandemie besmet zijn geraakt, nog dit voorjaar hun baan dreigen kwijt te raken.

De overheid moet ook over de brug komen met een tegemoetkoming aan zorgmedewerkers die door Covid veel kosten hebben moeten maken, vindt de FNV verder.