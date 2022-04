Interpolis: gebruik mobiele telefoon in verkeer neemt toe

Het aantal Nederlanders dat aangeeft de mobiele telefoon te gebruiken in het verkeer neemt toe, meldt verzekeraar Interpolis die dit al langere tijd in de gaten houdt. In een onderzoek in opdracht van de verzekeraar geeft 71,5 procent van de Nederlanders aan het mobieltje wel eens te gebruiken tijdens het rijden of fietsen. Vijf jaar geleden was dat nog 66 procent.

Ook het percentage mensen dat aangeeft wel eens een foto te maken, iets op te zoeken of een spelletje te spelen op de mobiele telefoon terwijl ze aan het verkeer deelnemen is gestegen. Interpolis roept daarom op tot actie omdat het volgens de verzekeraar niet normaal moet gaan worden gevonden om de smartphone te gebruiken in het verkeer.

Van jongeren tussen de 12 en 17 jaar gebruikt 85 procent de mobiele telefoon in het verkeer. Veelal is dat uit gewoonte, stelt Interpolis-gedragswetenschapper Patty Jansen. “Het is automatisch gedrag geworden.” Ze waarschuwt dat de sociale norm voor jongeren heel belangrijk is voor het eigen gedrag. “Als jongeren denken dat hun sociale omgeving positief staat tegenover mobiel gebruik in het verkeer en als jongeren denken dat anderen de mobiele telefoon vaak gebruiken in het verkeer, doen zij dit zelf ook vaker.”

Interpolis ziet voor zichzelf als verzekeraar een rol weggelegd bij het creëren van bewustwording over de gevaren van het gebruik van de smartphone in het verkeer. Maar ook scholen, werkgevers, maatschappelijke organisaties en ouders hebben volgens de verzekeraar een rol. “We weten bijvoorbeeld dat hoe vaker ouders hun mobiele telefoon gebruiken in het verkeer, hoe vaker hun kinderen dit ook doen”, legt Jansen uit. “Het is aan ons samen om het niet normaal te laten zijn dat we onze telefoon gebruiken als we deelnemen aan het verkeer.”