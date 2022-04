Ook ministerie van Justitie klant bij bedrijf Van Lienden

Ook het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft spullen ingekocht van het bedrijf Relief Goods Alliance van Sywert van Lienden. Dat bevestigt een woordvoerder van het departement na een bericht in de Volkskrant.

Het gaat om de Dienst Justitiële Inrichtingen, die over gevangenissen gaat. Hiervoor is in totaal zo’n 146.000 euro aan goederen ingekocht. Het gaat om 10.000 schorten (voor 63.800 euro) en 15.000 zelftesten van het merk Roche, voor 82.200 euro.

“Deze contacten zijn gelopen via het coördinatiepunt van VWS door ambtenaren van DJI. Dat contact was niet met dhr. Van Lienden zelf, maar met medewerkers van Relief Goods Alliance. De bewindspersonen zijn niet betrokken geweest bij deze afspraken”, aldus de woordvoerder.

Van Lienden verklaarde destijds dat hij spullen haalde uit China zonder winstoogmerk. Achteraf blijken hij en zijn twee zakenpartners een miljoenenwinst te hebben gemaakt. Er loopt nog een strafrechtelijk onderzoek naar het handelen van Van Lienden.