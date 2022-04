Overheid wil voorbereid zijn op komst 150.000 Oekraïners

De overheid houdt er rekening mee dat er 100.000 tot 150.000 Oekraïners naar Nederland komen. Of er echt zoveel mensen deze kant op komen, of dat het er misschien meer of minder zullen worden, durft het ministerie van Justitie niet met zekerheid te zeggen. “Het is fluïde, je weet niet wat Poetin allemaal gaat doen”, zei directeur Migratiebeleid Bart-Jan ter Heerdt in de Tweede Kamer, verwijzend naar de Russische president die verantwoordelijk is voor de invasie in Oekraïne.

Ter Heerdt zei op vragen over de scenario’s waar Justitie zich op voorbereidt dat het feitelijk nattevingerwerk is. “We weten het niet, we weten het oprecht niet.” Nederland heeft volgens hem contact gelegd met de buurlanden om te vragen waar zij rekening mee houden. “Maar niemand durft te zeggen: het is dít aantal”, aldus de hoge ambtenaar. Hoe men uiteindelijk tot 100.000 tot 150.000 mensen is gekomen, lichtte hij niet toe. “Dit is wel waar we rekening mee houden, en waar we op voorbereid willen zijn.”

Volgens de meest recente cijfers verbleven er maandag bijna 23.000 Oekraïners in Nederland. De opvang van deze mensen lijkt vooralsnog weinig problemen op te leveren omdat de gemeenten nu meer dan 30.000 mensen kunnen onderbrengen. Hoelang dat het geval blijft, is lastig te voorspellen. Ten opzichte van de donderdag ervoor meldden zich bijna 1800 vluchtelingen voor opvang door de gemeente, terwijl in diezelfde periode het aantal opvangplekken met slechts 42 steeg. Er stonden bijna 9000 bedden leeg.