86-jarige fietser overleden na aanrijding met auto in Etten-Leur

Een 86-jarige fietser uit Etten-Leur is overleden na een aanrijding met een auto in die plaats. De man werd met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht. Daar is hij woensdagmiddag overleden, meldt de politie. De bestuurder van de auto, een 31-jarige man uit Rijsbergen, raakte niet gewond.

Het ongeluk gebeurde dinsdagochtend op de kruising van de Klappenberg met de Rijsbergseweg (N394). De fietser reed op de Klappenberg en stak de rijbaan over. De politie stelt een onderzoek in naar de toedracht van het ongeval.