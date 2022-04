Amsterdam: geen toeristenbelasting hotels voor Oekraïners

Hotels en hostels in Amsterdam die Oekraïense vluchtelingen opvangen, hoeven daar geen toeristenbelasting voor te betalen. Inwoners die zelf vluchtelingen hebben ondergebracht in een hotel of hostel, kunnen contact opnemen met de gemeente om een oplossing voor de heffing te vinden. Dat laat burgemeester Femke Halsema weten in een brief aan de gemeenteraad.

Amsterdammers kunnen vluchtelingen ook opvangen in hun tweede woning. “Zodra de woning bewoond wordt, is het tijdelijk geen tweede woning meer”, aldus de gemeente.

Bed and breakfasts mogen maximaal vier Oekraïense vluchtelingen opvangen: “Als het om niet-commerciële opvang van Oekraïense vluchtelingen gaat, gelden de regels voor toeristische verhuur van woonruimte niet en gaat het om inwoning.”

Amsterdam heeft momenteel 1660 opvangplekken voor gevluchte Oekraïners op acht locaties in de hoofdstad. De gemeente vangt daar 744 mensen op, en dat betekent dat meer dan de helft van de plekken nog niet in gebruik is. Het is niet bekend hoeveel mensen Oekraïners in hun eigen huis opvangen. Op Amsterdam Centraal Station komen elke dag ruim 300 gevluchte Oekraïners aan.

Een van de opvanglocaties in Amsterdam is bestemd voor lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender, queer, intersekse en andere (lhbtqi+) vluchtelingen uit Oekraïne. Daar verblijven momenteel elf mensen. Op de locatie kunnen 44 Oekraïense lhbti’ers terecht. Het gaat om “een kwetsbare groep binnen een kwetsbare groep”, aldus een woordvoerder van de gemeente. Zij kunnen op de locatie onder meer hiv-zorg en hormoonzorg krijgen als ze die nodig hebben.