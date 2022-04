Boeren demonstreren bij Tweede Kamergebouw tegen stikstofbeleid

Ongeveer tien trekkers hebben zich woensdagmiddag verzameld bij het gebouw van de Tweede Kamer voor een demonstratie tegen het stikstofbeleid en de mogelijk onteigening van boeren die daarbij komt kijken. Voor de actievoerders is het gedwongen opkopen van boerenbedrijven onbespreekbaar. “In allerlei beleidsstukken gaat het die kant op”, aldus Bart Kemp, voorzitter van Agractie Nederland. Met de demonstratie in Den Haag willen de boeren een statement afgeven tegen die plannen.

Behalve de geparkeerde trekkers is er een spandoek te zien waarop staat “gedwongen opkoop = onbespreekbaar” en een man verkleed als zogenaamde ‘stikstofballon’. Ook is er een koe op de demonstratie, van een zorgboerderij waardoor die gewend is aan publiek. Met de koe wil Agractie “de waarde van dieren op bijvoorbeeld zorgboerderijen benadrukken”.

Vorige week kondigde Natuur- en stikstofminister Christianne van der Wal aan dat het in sommige gebieden mogelijk de komende jaren al nodig is om dit soort dwingende maatregelen te nemen vanwege de stikstofproblemen. Om 18.00 uur is er commissiedebat met Van der Wal en landbouwminister Henk Staghouwer over het landbouwbeleid, waar ook de stikstofplannen ter sprake komen. Beide ministers hadden een uitnodiging gekregen, en zijn langsgekomen om met de boeren te praten en naar Kemp te luisteren.

Het is niet voor het eerst dat boeren demonstreren in Den Haag tegen het stikstofbeleid. Grote boerenprotesten in 2019 en 2020 leidden in de stad tot overlast, met files door langzaam rijdende trekkers en een vernield Malieveld tot gevolg. Het protest van woensdag leidt tot dusver nog niet voor last voor het verkeer, aldus een woordvoerder van de ANWB.