Duikteam douane onderschept 200 kilo cocaïne in Vlissingen

De douane heeft dinsdag een lading cocaïne onderschept in de haven van Vlissingen. Het gaat om een kleine 200 kilo. Volgens de douane is dit een grote vangst, zeker voor de haven van Vlissingen.

De cocaïne was bevestigd aan de onderkant van een schip uit Brazilië. Het duikteam van de douane deed de vondst bij een check onder water.

Bij schepen met een hoog risico wordt het duikteam altijd ingezet om te kijken of er onder water wordt gesmokkeld. De herkomst van het schip is een van de factoren waarop de risicoanalyse gebaseerd wordt. Hoe de cocaïne precies aan het schip bevestigd was, is niet bekend. De cocaïne is inmiddels vernietigd.