Eerste toeslagenouders melden zich bij steunteam uithuisplaatsing

Vijftien ouders hebben zich sinds maandag gemeld bij het landelijke ondersteuningsteam voor gedupeerden van de toeslagenaffaire. Minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) maakte de komst van dat team vorige week bekend. Het Ondersteuningsteam (OT) is in het leven geroepen om ouders van wie door de overheid een kind uit huis is geplaatst, te helpen om hun zaak in kaart te brengen en vervolgstappen te bepalen.

Het team is onafhankelijk en is er voor ouders én kinderen. Met het gezin wordt bekeken wat de wensen zijn en wat er mogelijk is. Of de uithuisplaatsing uiteindelijk wordt beëindigd, beslist de kinderrechter.

Projectmanager Judith Peeters stelt dat ouders nog niet met concrete verzoeken bij de instantie aankloppen. “Eigenlijk melden ouders zich vooral omdat ze in contact willen komen. Ze worden gekoppeld aan een procesbegeleider en daarna wordt er een afspraak ingepland voor een gesprek.” Volgens Peeters is het nog te vroeg om in de oplossingsmodus te zitten. “Soms heb je drie gesprekken nodig, het gaat vooral om het persoonlijk contact.”

In het OT zitten achttien procesbegeleiders, verspreid over het hele land, die de gedupeerde ouders ondersteunen. Het team is ingehuurd door de overheid en is een aanvulling op de gemeentelijke steunpunten en jeugdbeschermingsketen. De procesbegeleiders zijn geen onderdeel van die keten en werken niet voor de overheid, gemeente of jeugdbescherming. In Almere en Rotterdam draaide onlangs een proef met een Ondersteuningsteam.