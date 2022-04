Gemeente Den Haag besluit in september over verlenging Gazprom

De gemeente Den Haag besluit uiterlijk 1 september of het contract met gasleverancier Gazprom verlengd wordt. Nu definitief stellen dat het contract na afloop eind 2022 niet verlengd wordt, zou een “helder signaal” afgeven, stelt het gemeentebestuur, maar het brengt te veel onzekerheden met zich mee.

Om een nieuw contract te vinden met een andere gasaanbieder begint de gemeente met een aanbestedingsprocedure. Het is echter mogelijk dat gasleveranciers zich hier niet voor inschrijven. Als dat gebeurt, is het mogelijk dat er geen gas wordt geleverd vanaf 2023. Het stadsbestuur wil dat voorkomen, en houdt daarom Gazprom achter de hand.

Het huidige contract is gesloten met een dochteronderneming van het Russische bedrijf. Die is gevestigd in Nederland waardoor het buiten de sancties tegen Rusland valt. Over de contracten met Gazprom ontstond ophef na de inval van Rusland in Oekraïne, omdat het concern bijdraagt aan inkomsten in de Russische staatskas.

Onder meer Friese overheden, Twentse gemeenten en de gemeente Utrecht hebben laten weten hun contract met Gazprom niet te willen verlengen zodra dit afloopt. Ook een aantal waterschappen heeft dit besluit genomen.