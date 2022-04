Groen licht voor kabelbaan Floriade over A6

De Floriade mag de gebouwde kabelbaan die over de snelweg A6 loopt in gebruik nemen. Dat oordeelde de Raad van State woensdag, nadat twee inwoners van Almere een eerdere uitspraak van de rechter daar aanvochten.

De kabelbaan, bestaand uit zeven masten met kabels waaraan 34 cabines hangen, verbindt twee delen van het 60 hectare grote park in Almere. De attractie van de wereldtuinbouwtentoonstelling mag direct bij de start van het seizoen op 14 april in gebruik worden genomen. De Floriade, die eens in de tien jaar plaatsvindt, duurt tot 9 oktober.

De twee inwoners van Almere hadden bezwaar aangetekend tegen de kabelbaan, omdat volgens hen niet de juiste bestuurlijke procedures rondom de vergunning gevolgd zouden zijn, er geen maatschappelijke noodzaak zou zijn en inwoners van Almere niet op de Floriade zaten te wachten. Daar ging zowel de rechter als de Raad van State dus niet in mee.

Al vaker was er gedoe rondom de Floriade in Almere. Het project, waar innovators uit Nederland en het buitenland onder meer groene oplossingen laten zien om steden duurzamer te maken, valt een stuk duurder uit dan gedacht en de organisatie heeft moeite sponsors te vinden. De bouw werd daarnaast gehinderd door stikstofproblemen en de coronacrisis.