Hemelschijf uit de bronstijd komt naar Drents Museum

Het Drents Museum stelt komende zomer de Nebraschijf tentoon, de oudst bekende realistische weergave van de nachtelijke hemel. Het voorwerp wordt bewaard in het Duitse Halle, maar wordt nu voor het eerst aan ons land uitgeleend. De kleine schijf stamt uit de bronstijd en is waarschijnlijk zo’n 38 eeuwen oud.

Het is een met goud ingelegde bronzen hemelschijf, met een diameter van 31 centimeter. Het voorwerp staat sinds 2013 op de Unesco Werelderfgoedlijst. “De schijf diende waarschijnlijk als een soort van kalender en laat zien dat men in de bronstijd over kennis van de sterrenhemel beschikte”, aldus het museum. De hemel is natuurgetrouw met sterren als stralende punten afgebeeld en niet als goden of mythische dieren.

Archeologen vonden de schijf in 1999 in het Duitse dorpje Nebra. Momenteel is het voorwerp nog te zien in het British Museum in Londen. De tentoonstelling ‘De Nebraschijf – de ontdekking van de hemel’ is te bezoeken van 6 augustus tot en met 18 september in het Drents Museum.