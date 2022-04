Hoofdverdachte moordproces Caloh Wagoh hekelt ‘verhalen’ justitie

Jermaine B. (39), een van de prominentere verdachten in het omvangrijke liquidatieproces rond de inmiddels verboden motorclub Caloh Wagoh, drukte de rechtbank woensdag op het hart om vooral niet “de verhalen” van het Openbaar Ministerie te geloven. “Ik vind het erg voor de nabestaanden en de slachtoffers. Maar ik wil u heel duidelijk laten weten dat ik er niets mee te maken heb”, zei hij in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol.

Tegen B. is een levenslange gevangenisstraf geëist, onder meer voor medeplegen van moord en pogingen daartoe. Justitie ziet B. als de schakel tussen hoofdverdachte en Caloh Wagoh-voorman Delano ‘Keylow’ R. en Ridouan Taghi. Laatstgenoemde zou moordopdrachten bij R. en de zijnen hebben uitgezet. R. nam de ‘bestellingen’ volgens justitie aan en zette zijn uitvoerders aan het werk.

Met het laatste woord van B. woensdag is het omvangrijke strafproces met de naam Eris klaar voor de uitspraak. Het proces begon in november 2018, toen justitie liet weten over een kroongetuige te beschikken. Mede op basis van de verklaringen van Tony de G. had het Openbaar Ministerie een omvangrijke zaak die onder meer over meerdere moorden en pogingen daartoe gaat. Tegen maar liefst vijf verdachten, onder wie B. en hoofdverdachte Delano R., is een levenslange gevangenisstraf geëist.

Later deze maand volgt nog een niet-inhoudelijke zitting, maar dit is vooral een formaliteit. De uitspraak staat gepland voor 5 juli.

Min of meer gelijktijdig met Eris loopt nog een omvangrijk liquidatieproces, namelijk Marengo, rond hoofdverdachte Taghi. De verdenkingen in Eris en Marengo volgen elkaar chronologisch op. Marengo eindigt met de vergismoord op Hakim Changachi begin januari 2017. Eris begint met de vermoedelijke vergelding voor deze vergissing, de moord op Justin Jap Tjong eind januari 2017. Deze moord zou in opdracht van Taghi zijn gepleegd.

Wanneer uitspraak volgt in Marengo is onduidelijk.