Kamer wil opheldering over fouten in ‘stikstof top 100’

In een Kamerdebat zal minister Christianne van der Wal van Natuur en Stikstof woensdagavond uitleg moeten geven over fouten in een lijst met de top 100 van meest vervuilende bedrijven. Het RIVM, de opsteller van de lijst, heeft een coderingsfout gemaakt waardoor die lijst niet klopt. De Tweede Kamer wil tekst en uitleg van de bewindsvrouw.

Op verzoek van GroenLinks stuurde Van der Wal eerder deze week een lijst naar de Tweede Kamer met de top 100 piekbelasters in Nederland. Daarbij is ook een lijst verstuurd met de top 100 grootste uitstoters van ammoniak (een stikstofverbinding). Dat zijn voornamelijk veehouderijen. Maar die lijst komt niet overeen met de werkelijkheid. Het RIVM meldt dat stallen “met moderne emissiereducerende technieken” een code kregen die juist hoort bij een minder schoon staltype. Het RIVM komt binnen een week met een correcte lijst.

Kamerlid Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging zegt dat er “enorm geprutst is met de uitstootlijsten door het RIVM”. Ze wil van de minister weten “hoe dit heeft kunnen gebeuren”. Van der Plas vraagt zich ook af hoe lang deze lijst al rondgaat en of de gegevens “gevolgen hebben gehad voor het beleid”. Zij zou het liefst een brief zien vóór het hoofdlijnendebat dat woensdagavond wordt gehouden.

“Ik heb me er ook echt over verbaasd dat er zo’n grove fout in zit”, zegt Derk Boswijk van het CDA. Hij hoopt, net als veel andere Kamerleden, dat de bewindsvrouw in het debat tekst en uitleg kan geven. “Top 100 is top 100”, zegt het GroenLinks-Kamerlid Laura Bromet, dat de lijst had opgevraagd. “Er zullen boeren van de lijst afvallen, maar dus ook nieuwe boeren bijkomen.”