Kamermeerderheid bereid zwaardere wapens naar Oekraïne te sturen

Een Kamermeerderheid is bereid zwaardere wapens te leveren aan Oekraïne dan er tot nu toe zijn gestuurd. De regeringspartijen D66 en VVD riepen daar in een Kamerdebat toe op en kunnen rekenen op steun van in ieder geval CDA en PvdA.

Nederland stuurde tot dusver, met steun van een ruime Kamermeerderheid, onder meer sluipschuttersgeweren, antitankwapens en luchtdoelraketten naar Oekraïne. Het leveren van bijvoorbeeld de door de Oekraïners gewenste pantservoertuigen en artillerie ligt gevoeliger, omdat dit wapens zijn die ook offensief kunnen worden ingezet. Tsjechië leverde deze week tanks aan Oekraïne.

Wat D66’er Sjoerd Sjoerdsma betreft moet Nederland “alles leveren wat we kunnen leveren” om de Oekraïense krijgsmacht in staat te stellen de Russen het land uit te drijven. Ook VVD’er Ruben Brekelmans stelt vast dat Oekraïne “zwaardere wapens nodig heeft om zich te kunnen verdedigen”.

De PvdA laat weten de levering van meer en eventueel ook offensieve wapens aan Oekraïne te steunen. Voorwaarde voor de oppositiepartij is dat geen Nederlandse militairen naar Oekraïne hoeven te gaan om bijvoorbeeld training of instructies te geven. Ook het CDA zegt het sturen van zwaardere wapens niet te zullen tegenhouden.

Nederland kijkt volgens minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) altijd serieus naar verzoeken vanuit Oekraïne om wapens waarmee het zich kan verdedigen tegen de Russische agressie. Welke verzoeken gehonoreerd worden en welke niet, houdt hij liever voor zich. Dat is zo afgesproken in NAVO-verband “om de Russen niet wijzer te maken dan ze zijn”.

Hoekstra verzette zich ook tegen de suggestie van SP-Kamerlid Jasper van Dijk dat de NAVO het conflict zou verergeren door zwaardere wapens te sturen. “Het is Rusland dat hier escaleert, niet Oekraïne of het Westen”, zei hij. Nederland heeft inmiddels voor meer dan 50 miljoen euro aan militaire goederen aan Oekraïne geleverd.

De bewindsman noemde het “legitiem en zeer goed verdedigbaar” dat Nederland en andere westerse landen wapens sturen waarmee Oekraïne zich kan verdedigen. Het sturen van wapens draagt er volgens Hoekstra ook aan bij dat Oekraïne een sterkere positie heeft aan de onderhandelingstafel.

Hoekstra stelt verder vast dat de oorlog in Oekraïne een “nieuwe fase” is ingegaan, waarin Rusland het strijdtoneel lijkt te willen verleggen naar het oosten. Hij waarschuwt dat Rusland daarnaast zou kunnen proberen Oekraïne helemaal af te sluiten van de Zwarte Zee. Dat zou “volstrekt rampzalig” zijn.