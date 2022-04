Oppositie ontevreden over vrijgegeven stukken mondkapjesdeal

Een groot deel van de oppositie is ontevreden over de stapels stukken over de omstreden mondkapjesdeal die minister Conny Helder voor Langdurige Zorg naar de Kamer heeft gestuurd. Veel documenten zijn zwartgelakt, waardoor een volledig beeld nog steeds ontbreekt. Ook de excuses van voormalig zorgminister Hugo de Jonge vallen niet in goede aarde.

Coalitiepartijen VVD en D66 willen niet reageren op de vrijgegeven stukken en de excuses van De Jonge. Zij willen het debat van donderdag over de mondkapjesdeal afwachten.

“Informatie achterhouden tot het allerlaatste moment, tot het echt niet anders meer kan. En dan sorry zeggen. Is dit waar we staan met de nieuwe bestuurscultuur?”, twittert GroenLinks-fractievoorzitter Jesse Klaver. Ook Denk-voorman Farid Azarkan vindt dat de beloofde nieuwe bestuurscultuur “van transparantie en openheid” ver te zoeken is, laat hij in een tweet weten, met een foto erbij van een paar zwartgelakte pagina’s. “Schaamteloos”, voegt hij in zijn bericht toe.

Voor PVV-fractievoorzitter Geert Wilders is het helder: “Zo ziet corruptie er dus uit. Wegwezen!”, stelt hij op Twitter. Zijn partijgenoot Fleur Agema wil niet voor het debat van donderdag met een motie van wantrouwen gaan zwaaien, maar “het ziet er niet goed uit” voor De Jonge, stelt ze desgevraagd aan het ANP. “Het beeld wordt steeds completer en dat is niet in het voordeel van Hugo de Jonge. Ik zie het heel erg somber in. Er moet een groot wonder gebeuren.”

Wybren van Haga van de Groep Haga is net zo stellig als Wilders. Voor zijn partij telt maar een uitkomst: “Inpakken en wegwezen.” Van Haga schrijft dat het corona-ministerschap van De Jonge zich kenmerkt “door ambtsmisdrijven en leugens. De ene discutabele beleidskeuze na de andere komt naar boven.”

Van Joost Eerdmans van JA21 mag De Jonge blijven. De Jonge is nu minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.

De Jonge betreurt het dat hij niet eerder heeft gezegd dat hij zijn politiek adviseur en een hoge ambtenaar had gevraagd contact op te nemen met Sywert van Lienden. Dat schrijft hij in een brief aan Helder, die zij aan de Kamer heeft doorgestuurd. Uiteindelijk heeft VWS een deal met Van Lienden gesloten over de levering van mondkapjes, waar de voormalige CDA’er Van Lienden miljoenen euro’s aan heeft verdiend. De Jonge blijft erbij dat hij geen betrokkenheid heeft gehad bij de onderhandelingen of besluitvorming over de deal.