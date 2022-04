Sonneveldprijs naar cabaretière Valentina Tóth

Valentina Tóth heeft de AKF Sonneveldprijs 2022 in de wacht gesleept voor haar voorstelling Wildbloei, ‘een ode aan de hysterische vrouw’. Ze won op het Amsterdams Kleinkunst Festival in de De Kleine Komedie in Amsterdam ook de AKF Publieksprijs.

Tóth toont zich volgens de jury “een fenomenaal performer die snel en goed tussen de verschillende typetjes en nummers kan schakelen. Zij weet dat te combineren met virtuoos pianospel, een fantastische zangstem en goed gecomponeerde nummers.”

Collin Edson kreeg de AKF Shaffy Cheque, een aanmoedigingsprijs ter waarde van 2.500 euro die beschikbaar wordt gesteld door het Ramses Shaffy Fonds. Zijn voorstelling Tata Stima ging over homofobie in de gospelwereld en de relatie met zijn ouders op Curaçao.

Het Amsterdams Kleinkunst Festival werd voor de 35e keer georganiseerd. Oud winnaars zijn onder meer Thomas Acda, Maarten van Roozendaal, De Vliegende Panters, Pieter Derks, Van der Laan en Woe, Yentl en de Boer en vorig jaar n00b. De prijs is vernoemd naar zanger en cabaretier Wim Sonneveld (1917-1974).