Van Lienden had veel contact met De Jonge en rest VWS-top

Aan het begin van de coronacrisis heeft Sywert van Lienden veelvuldig contact gehad met de politieke en ambtelijke top van het ministerie van Volksgezondheid over de verkoop van mondkapjes en andere hulpmiddelen. De mediapersoonlijkheid, toen nog lid van het CDA, drong onder anderen bij toenmalig zorgminister Hugo de Jonge en diens politieke assistent aan op een deal. Van Lienden probeerde zijn voorstellen ook op tafel te leggen bij premier Mark Rutte.

Dat beeld is op te maken uit een stapel documenten die dit departement heeft vrijgegeven in de aanloop naar een zwaar debat over de omstreden mondkapjesdeal met Van Lienden. Wel zijn veel documenten (deels) zwartgelakt, waardoor een volledig beeld ontbreekt.

Screenshots en transcripten van talloze berichten die Van Lienden aan De Jonge, zijn politiek assistent en anderen stuurde zijn daarmee openbaar gemaakt. Ook de communicatie tussen De Jonge en andere betrokkenen geeft een inkijk in de gang van zaken. “Hugo, op jouw verzoek ben ik gaan knuffelen met Sywert. Dat is bijna een dagtaak”, schrijft een onbekend persoon, vermoedelijk een ambtenaar, aan de bewindsman.

Martin van Rijn, die tijdelijk bijsprong als minister voor Medische Zorg, appte ook met De Jonge over Van Lienden. “Die Sywert is echt losgeslagen. Heel Nederland aan een medisch mondkapje”, schreef Van Rijn gekscherend aan De Jonge. Van Lienden wilde namelijk ook mondkapjes regelen voor het dagelijks leven, en dus niet alleen voor zorgpersoneel. Ook stuurde Van Rijn op 27 mei 2020 een e-mail aan Hugo de Jonge, waarin hij naar aanleiding van vragen van NRC over uitlatingen van Van Lienden zei dat “Sywert weer bezig” was.

Van Lienden had in elk geval tussen 19 maart en 5 mei app-contact met De Jonge, blijkt uit de opgegeven stukken. De twee CDA’ers probeerden ook een telefoongesprek in te plannen.