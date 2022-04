Veertien jachten van Russische eigenaren mogen Nederland niet uit

Twaalf zogenoemde superjachten die bij Nederlandse werven worden gebouwd liggen momenteel aan de ketting. Ze mogen voorlopig niet geleverd worden vanwege de sancties tegen Rusland. Ook twee jachten die voor onderhoud in Nederland liggen, staan onder verscherpt toezicht. Dat schrijft minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) in een brief aan de Tweede Kamer.

Het gaat om jachten voor zogenoemde Russische UBO’s, ultimate beneficial owners. Dat zijn mensen die de uiteindelijke zeggenschap hebben over bijvoorbeeld een bedrijf, dat de boten bezit. De UBO’s achter de jachten staan niet op de Europese sanctielijsten, maar vanwege alle sancties tegen Rusland mogen de boten niet worden geleverd. “De eigendomsstructuren van deze jachten wordt onderzocht”, schrijft de minister.

Naar de twee jachten die in onderhoud zijn wordt ook nader onderzoek gedaan. ” Van een van deze jachten wordt de relatie met een op de Europese sanctielijsten genoemde persoon onderzocht”, aldus Hoekstra.

Volgens Hoekstra staan er geen vliegtuigen van gesanctioneerde Russen in Nederland.

Financiële instellingen en trustkantoren hebben tot dusver 516 miljoen euro aan tegoeden bevroren, en er is 155 miljoen aan transacties tegengehouden, aldus Hoekstra.

De Nederlandse douane heeft sinds Rusland Oekraïne binnenviel 30.000 containers gecontroleerd die Rusland als bestemming hadden. De hoeveelheid vrachtverkeer tussen Nederland en Rusland is flink afgenomen. Vlak voor de oorlog ging het nog om ruim 40.000 aangiften van vrachtzendingen, vorige week waren dat er 750.