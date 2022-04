Vier F-35’s naar Bulgarije vertrokken voor bewaking luchtruim

Vier F-35 gevechtsvliegtuigen zijn woensdagmorgen vanaf vliegbasis Leeuwarden naar Bulgarije vertrokken, meldt minister Kajsa Ollongren (Defensie). Ze gaan daar twee maanden het luchtruim bewaken in het kader van de versterking van de oostflank van het NAVO-luchtruim.

Met de vier gevechtsvliegtuigen gaan ongeveer negentig militairen ter ondersteuning mee. Het is voor het eerst dat de Nederlandse F-35’s voor inzet in het buitenland worden gestationeerd. De afgelopen weken hebben F-35’s ook meegedaan aan de bewaking van het luchtruim van Polen, maar toen keerden de vliegtuigen steeds terug naar hun basis in Nederland.

De F-35’s moeten in Bulgarije onder meer onbekende vliegtuigen boven NAVO-gebied gaan onderscheppen. Ze kunnen ook ingezet worden boven de Zwarte Zee. De NAVO versterkt haar aanwezigheid in Oost-Europa als gevolg van de Russische invasie in Oekra├»ne. Nederland stuurt in dat kader deze maand ook nog een Patriot-eenheid met 150 man personeel naar Slowakije.