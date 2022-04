Water afsluiten van wanbetaler met kind niet onrechtmatig

Ouders of verzorgers van een kind kunnen geen onvoorwaardelijk recht op toegang tot drinkwater ontlenen aan het Verdrag inzake de rechten van het Kind (IVRK) en het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM). Dat stelt de rechtbank in Den Haag in een zaak die is aangespannen door Defence for Children en het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM).

Eisers noemen afsluiting in strijd met de rechten van minderjarige kinderen, maar daar is de rechtbank het niet mee eens. Er is een regeling dat huishoudens die niet betalen pas na een aantal aanmaningen en melding bij schuldhulpverlenende instanties mogen worden afgesloten van het water. Daarbij wordt dan ook nog een noodvoorziening voor een paar dagen verstrekt.

De eerste verantwoordelijkheid voor het welzijn van kinderen ligt bij de ouders of verzorgers, aldus de rechtbank. “Het is dan ook in de eerste plaats aan hen om een regeling te treffen als zij de rekening niet kunnen betalen, zodat de toegang tot drinkwater wordt voortgezet of hersteld.” De rechtbank benadrukt wel dat het in een bepaald geval anders kan liggen, maar daar draaide het in deze zaak niet om.

De eisers beraden zich op nieuwe stappen. Mariëlle Bahlmann, juridisch adviseur Jeugdrecht bij Defence for Children, kan niet leven met de uitspraak: “Juist vanwege hun kwetsbaarheid zouden kinderen extra bescherming moeten krijgen. Overheden zouden daarom het belang van het kind altijd voorop moeten stellen bij het maken en uitvoeren van wetgeving en beleid.” Ook weten kwetsbare gezinnen niet altijd de weg naar een oplossing, vrezen de eisende partijen.