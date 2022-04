Aantal positieve coronatests blijft dalen, 12.840 afgelopen dag

Het aantal coronabesmettingen dat wordt vastgesteld, daalt verder en verder. Tussen woensdagochtend en donderdagochtend zijn 12.840 positieve tests geregistreerd. Voor een donderdag is dat het laagste aantal sinds 4 november, 22 weken geleden.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kreeg in de afgelopen zeven dagen 101.823 meldingen van bevestigde besmettingen. Dat komt neer op gemiddeld 14.546 positieve tests per dag, het laagste niveau sinds 2 januari. Vergeleken met vorige week is het gemiddelde met ruim 47 procent gedaald, de snelste afname sinds 21 februari.

Het gemiddelde daalt voor de 27e achtereenvolgende dag. Dat is de langste periode van daling sinds afgelopen zomer.

Amsterdam telde afgelopen dag 526 nieuwe positieve tests, Rotterdam 487 en Den Haag 412. Daarna volgen Utrecht (318) en Groningen (209). Op Schiermonnikoog, Vlieland en Urk testte niemand positief.

In de afgelopen dag kreeg het RIVM bericht dat negen mensen aan de gevolgen van de besmetting zijn overleden. Het gaat om drie mensen uit Rotterdam, twee inwoners van de Zeeuwse gemeente Schouwen-Duiveland en verder om mensen uit Groningen, Helmond, Nissewaard en Voorschoten. Dat het overlijden van deze mensen nu is gemeld, wil niet zeggen dat ze in de afgelopen dag zijn overleden.

In de afgelopen week zijn 85 sterfgevallen als gevolg van het coronavirus geregistreerd, gemiddeld zo’n twaalf per dag. Dat is aanzienlijk lager dan het niveau in de afgelopen weken, maar dat wil niet zeggen dat de sterfte afneemt.