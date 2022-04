Afgelopen jaar 31 dodelijke slachtoffers bij woningbranden

Het afgelopen jaar zijn 31 mensen overleden als gevolg van een woningbrand. In totaal hadden 27 branden in huizen in 2021 een fatale afloop. Volgens het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) en Brandweer Nederland veroorzaakten vooral menselijk handelen of apparatuur de incidenten.

Roken leidde vermoedelijk bij zes branden tot de dood en twee keer kwam de fatale brand door koken. Zes branden ontstonden door een technische storing in apparatuur. Van negen fatale branden is de oorzaak onbekend. Veruit de meeste branden waarbij iemand omkwam, ontstonden in de woonkamer (15), daarna volgt de slaapkamer (5).

Het aantal fatale woningbranden en slachtoffers is nagenoeg gelijk aan 2020. Toen overleden 32 mensen bij 31 branden in huis. De onderzoekers hebben in de cijfers geen branden opgenomen die zijn veroorzaakt door brandstichting.