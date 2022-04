CDA’er Van den Berg zwaar onder vuur in mondkapjesdebat

De oppositie in de Tweede Kamer oordeelt hard over de opstelling van CDA-parlementariĆ«r Joba van den Berg, die veel begrip toont voor het handelen van voormalig zorgminister en haar partijgenoot Hugo de Jonge rond de mondkapjesdeal met Sywert van Lienden. GroenLinks-leider Jesse Klaver sprak van “een schande voor de Tweede Kamer”.

Volgens de lezing van Van den Berg is Van Lienden de boosdoener, en is De Jonge net als alle anderen door hem “voor het lapje gehouden”. Die uitleg schoot onder anderen PVV-Kamerlid Fleur Agema in het verkeerde keelgat. “Ook u was een CDA-kruiwagentje”, hield zij Van den Berg voor.

“Er is 100 miljoen euro verloren gegaan aan belastinggeld”, aldus Agema. “En als mevrouw Van den Berg denkt hier even gemakkelijk mee weg te komen door te zeggen dat Van Lienden de enige slechterik was: u bent onderdeel van het probleem en van nepotisme.”

Ook Klaver valt erover dat Van den berg zonder meer vertrouwt op de goede bedoelingen van De Jonge. “Hoe weet u dat?”, vroeg hij. Hij suggereerde dat Van den Berg beter plaats kon nemen in ‘vak K’, de plek in de vergaderzaal waar tijdens debatten de leden van het kabinet zitten. “U zou naast ons moeten staan om aan waarheidsvinding te doen.” Klaver noemde de opstelling van zijn CDA-collega een “schande” voor de Kamer. “Ga alsjeblieft zitten”, zei hij.

SP-Kamerlid Maarten Hijink was fel. “Ambtenaren zeiden: het zijn een stelletje boeven, we willen niet met hen in zee. De minister zei: wel doen. De Jonge had zijn betrokkenheid niet moeten verdoezelen. De bedoelingen van de minister waren dubieus.”

Ook PvdA, DENK en Groep Haga snappen helemaal niets van de verdediging van het CDA-Kamerlid Van den Berg jegens partijgenoot De Jonge. “Verbijsterend”, stel Wybren van Haga. “Het CDA gaat voorbij aan de integriteitsvraag”, stelde Attje Kuiken (PvdA). “Betreurenswaardig”, vindt ze. Over de beweegredenen van De Jonge is nog steeds geen duidelijkheid, stelde Farid Azarkan (DENK). Volgens hem moet Van den Berg haar controlerende taak serieuzer nemen.