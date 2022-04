De Jonge wacht zwaar debat over mondkapjesdeal met Van Lienden

Minister Hugo de Jonge moet donderdag in de Tweede Kamer uitleg geven over de mondkapjesdeal met Sywert van Lienden. Hij zei steeds zich er niet mee te hebben bemoeid, maar dat blijkt toch anders te liggen.

Uit vrijgegeven stukken blijkt dat De Jonge als minister van Volksgezondheid in het vorige kabinet zich wel degelijk met de kwestie heeft bemoeid. De Jonge vindt nu dat hij de Kamer hierover eerder had moeten informeren. Hij “betreurt” de gang van zaken.

Aan het begin van de coronacrisis waren zaken als mondkapjes zeer schaars. Van Lienden zei ze zonder winstoogmerk te willen leveren. Achteraf werd duidelijk dat Van Lienden en zijn beide zakenpartners miljoenen verdienden aan de deal met het ministerie van De Jonge.

Partijen als PVV en de Groep-Van Haga hebben al laten weten niet verder te willen met De Jonge, de huidige minister voor Volkshuisvesting. Maar ook andere oppositiepartijen waren de afgelopen tijd kritisch over De Jonge. De coalitiepartijen wilden nog niet reageren op de vrijgegeven stukken. Zij wachten het debat af.

Minister Conny Helder (Langdurige Zorg) publiceerde woensdag een grote hoeveelheid documenten over de zaak. Een deel van de oppositie is ook ontevreden over de vrijgegeven stukken. Ze vinden onder meer dat het te lang heeft geduurd en dat te veel pagina’s zijn zwartgelakt.