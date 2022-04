Excuses minister Helder om slecht informeren Tweede Kamer

Minister Conny Helder (Langdurige Zorg) heeft excuses gemaakt voor de manier waarop zij de Tweede Kamer heeft geïnformeerd over de betrokkenheid van haar collega Hugo de Jonge bij de mondkapjesdeal met Sywert van Lienden. Maar ook na aandringen van onder anderen GroenLinks-voorman Jesse Klaver wil zij niet volmondig toegeven dat zij een fout heeft gemaakt.

De Tweede Kamer vraagt al geruime tijd om openheid over de contacten die De Jonge en zijn entourage hadden met Van Lienden over de aankoop van tientallen miljoenen mondkapjes in het voorjaar van 2020. Het kabinet wimpelde dat tot dusver af onder verwijzing naar een nog lopend onderzoek van Deloitte naar de gang van zaken.

Deze week stuurde Helder alsnog een groot aantal mail- en WhatsApp-gesprekken naar de Kamer. Zij deed dat naar eigen zeggen op verzoek van De Jonge, die inmiddels minister voor Volkshuisvesting is maar bij wijze van uitzondering toch zelf uitleg wil geven in een Kamerdebat.

De oppositie is daar boos over. Het lijkt alsof de Kamer alleen wordt geïnformeerd als dat een minister die zichzelf wil verdedigen goed uitkomt, zo luidt de aanklacht. “Ik geef ogenblikkelijk toe dat de schijn niet goed is”, aldus Helder. Zij sprak van een “ongewone situatie” en bood excuses aan. “Het is nimmer mijn bedoeling geweest om u informatie te onthouden.”

Helder laat het overigens aan De Jonge om uit te leggen waarom hij nu wel een selectie uit zijn correspondentie met onder anderen Van Lienden wilde delen. De CDA’er komt later op de dag aan de beurt om tekst en uitleg te geven aan een uiterst kritische Tweede Kamer. PVV-Kamerlid Fleur Agema sprak alvast van “de roast van Hugo de Jonge”.