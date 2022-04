Gezondheidsraad: geen Moderna-vaccin voor kinderen onder 12

Kinderen van 6 tot en met 11 jaar zouden niet gevaccineerd moeten worden met het coronavaccin van Moderna, zo adviseert de Gezondheidsraad. Er is nog te weinig informatie over de werkzaamheid en de veiligheid van een prik met Moderna bij kinderen in die leeftijdsgroep.

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) gaf eind februari een positief oordeel over het inzetten van het vaccin van Moderna bij kinderen van 6 tot en met 11 jaar. Minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers vroeg vervolgens advies aan de Gezondheidsraad. Die raadt nu aan het middel niet in te zetten, ook omdat er voldoende coronavaccins van Pfizer/BioNTech voorhanden zijn.

Dat middel wordt al gebruikt voor het vaccineren van kinderen van 5 tot en met 11 jaar. De Gezondheidsraad adviseerde eind vorig jaar om dat mogelijk te maken. Op dat moment was alleen het vaccin van Pfizer nog goedgekeurd voor gebruik bij kinderen in die leeftijdsgroep.