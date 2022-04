Helder: appjes vrijgegeven na aandringen De Jonge, oppositie boos

De WhatsAppberichten over de mondkapjesdeal met Sywert van Lienden zijn vrijgegeven na aandringen van minister Hugo de Jonge zelf, nadat onrust was ontstaan over zijn rol hierin. Dat zegt minister Conny Helder, verantwoordelijk voor Langdurige Zorg. De oppositie, die al lang om meer informatie over de deal vraagt, noemt dit “problematisch”.

“De stukken zijn naar de Kamer gekomen omdat minister De Jonge mij een brief heeft gestuurd omdat hij zijn rol op dit moment wil toelichten”, zegt Helder in het debat. “Daarbij zijn deze apps en mails meegestuurd als onderliggende informatie.” Ze had de informatie zelf liever toegezonden op het moment dat Deloitte een onderzoek hiernaar had afgerond.

Onacceptabel, vindt GroenLinks-leider Jesse Klaver. De Kamer heeft gewoon recht op informatie waar om wordt gevraagd. Het is volgens hem een rare vorm dat de Kamer die informatie hierover niet krijgt, omdat er nog een onderzoek van Deloitte loopt, en de minister dit wel op verzoek van een collega-minister deelt.

SP’er Maarten Hijink is het daarmee eens. Hij maakt eruit op dat “het kabinet de grondwettelijke rol van de Kamer” niet serieus neemt. De Kamer krijgt nu een stapel documenten waarvan “overduidelijk de minister heeft bepaald dat dit het juiste moment is om het naar de Kamer te sturen”.

Volgens DENK-leider Farid Azarkan schendt minister Helder hiermee het grondwetsartikel dat de informatievoorziening aan de Tweede Kamer regelt. Helder zegt dat er geen onwil is om aan dat artikel te voldoen. In verdediging wijst ze opnieuw naar het vertraagde Deloitte-onderzoek.

Ze vreest dat het publiceren van gedeeltelijke informatie die ook bij Deloitte ligt, gevolgen heeft voor het onderzoek. Ze zou wel bereid zijn alle documenten die Deloitte heeft naar de Kamer te sturen. Maar, waarschuwt de bewindsvrouw: het zijn miljoenen stukken, en dat zou misschien betekenen “dat we er nooit achter zullen komen hoe het precies is gegaan” met de deal.