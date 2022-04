Hoekstra: Nederland blijft wapens leveren aan Oekraïne

Nederland blijft Oekraïne helpen zich te verdedigen tegen Rusland. “Specifiek kan ik niet praten over wat we leveren want dan maken we de andere kant wijzer dan ze moeten zijn”, zei minister Wopke Hoekstra na afloop van een vergadering van de NAVO-ministers van Buitenlandse Zaken in Brussel. “Ik kan niet zeggen wat we doen, wanneer en hoe het de grens over gaat. Dat hebben we ook binnen de NAVO afgesproken.”

De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmitro Koeleba heeft de NAVO-lidstaten verzocht meer en zwaardere wapens te leveren. Hoekstra vindt het “volslagen terecht dat Nederland en de andere landen kijken naar wat ze redelijkerwijs kunnen doen, en zo ver mogelijk gaan in het ondersteunen met wapens.” Nederland kijkt ook “met open blik” naar de vraag vanuit Kiev om bij de levering van wapensystemen ook te helpen met trainingen. “Het gaat soms om systemen die ze zelf niet in de vingers hebben.”

Hij zegt in de vergadering te hebben aangegeven dat moet worden geprobeerd “meer te doen op het gebied van wapens en van sancties.” Want, aldus de CDA-bewindsman, “die twee dingen zijn nodig voor Oekraïne om niet alleen zich te verdedigen, maar ook een zo goed mogelijke positie te bereiken aan de onderhandelingstafel.”

Over het sanctioneren van Rusland is de Nederlandse positie “glashelder”, zegt Hoekstra. “Laten we zoveel mogelijk zo snel mogelijk doen.” Er moet, als de EU het eens wordt over een vijfde sanctiepakket met een verbod op de invoer op Russische steenkool, ook een zesde pakket komen, vindt hij. Voor het instellen van een verbod op gas en olie uit Rusland hebben sommige lidstaten die daar zwaar afhankelijk van zijn misschien wat langer de tijd nodig, aldus Hoekstra.