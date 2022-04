Linkse partijen: De Jonge bagatelliseert rol bij mondkapjesdeal

Minister Hugo de Jonge ontkent in alle toonaarden opdracht te hebben gegeven om een deal te sluiten met Sywert van Lienden over de levering van mondkapjes. GroenLinks, PvdA en SP geloven hem niet.

“Ik ben niet betrokken geweest bij de deal”, benadrukte De Jonge in het debat herhaaldelijk. Hij heeft alleen contact gehad met Van Lienden en heeft ook zijn ambtenaren met Van Lienden in contact gebracht. Onzin, stelde Klaver. “De minister heeft destijds gepusht om de deal tot stand te laten komen. Wees daar eerlijk over. U heeft ambtenaren in het paasweekend aan het werk gezet. U zei hen: het is lastig, maar regel het”, stelde Klaver. “Dan ben je betrokken bij de totstandkoming van de deal.”

Ook Maarten Hijink (SP) is ervan overtuigd dat de deal er is gekomen omdat De Jonge “bleef duwen”. PvdA-Kamerlid Attje Kuiken vindt ook dat De Jonge zijn rol in de deal bagatelliseert. Door instructies aan zijn ambtenaren is Van Lienden weer aan tafel gekomen, terwijl zijn aanbod al was afgewezen. “Dat was door de directe betrokkenheid van minister De Jonge.” Ook met appjes aan zijn ambtenaren als “hou deze man aan boord” en “hier gaan we last van krijgen”. “Dat is toch een impliciete opdracht”, betoogde Kuiken.

Achteraf bezien erkent De Jonge ook dat de deal niet goed was. “Iedereen voelt toch dat ‘ie een loer is gedraaid door Van Lienden, toch?” Maar volgens de minister is het achteraf makkelijker praten: “we weten nu hoe het afgelopen is”.

“De sfeer toen was: kopen wat je kopen kan”, verdedigde De Jonge zich. Hij en zijn mensen waren ook bang dat er concurrentie zou ontstaan als Van Lienden op eigen houtje een luchtbrug tussen China en Nederland zou opzetten. Ook sprak De Jonge mensen in de zorg, die zich zorgen maakten of zij op korte termijn nog voldoende beschermingsmiddelen zouden hebben.